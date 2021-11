Milan, Maldini sul mercato di gennaio: "Pensiamo ai rinnovi, siamo fiduciosi"

Il calciomercato non finisce mai. Anche quando le sessioni sono ufficialmente chiuse, c'è sempre tempo e modo per intavolare trattative. Paolo Maldini lo sa bene. Il direttore dell'area tecnica del Milan ha perso due dei migliori giocatori dello scorso anno perché arrivati a scadenza di contratto. Per non farsi trovare impreparato, quest'anno si sta muovendo con largo anticipo. Alessio Romagnoli ha il contratto in scadenza e un difensore del suo calibro a zero farebbe gola a molte società (Lazio in primis che gode di un riguardo particolare dato che è la squadra del cuore del giocatore). I rossoneri vogliono tenersi il centrale e lui vuole rimanere a Milano. La trattativa per il rinnovo è stata avviata. Ai microfoni di Sky Sport Maldini, parlando del mercato di gennaio, ha parlato delle strategie del club: "Il mercato a gennaio? Era chiamato di riparazione una volta e noi siamo competitivi, non abbiamo intenzione di fare niente. Ci muoveremo sui rinnovi, ci sono trattative e fin quando c'è tempo c'è speranza".