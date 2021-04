Milan, Meité non ha dubbi: “Andremo in Champions League”

Soualiho Meité è sicuro: "Il Milan andrà in Champions League". Questo quanto rivelato dal centrocampista rossonero in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. I ragazzi di Pioli, nonostante la sonora batosta dell'Olimpico, sono ancora impegnati nella corsa Champions insieme a Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio ma, da qui a fine stagione, hanno il calendario più complicato di tutte. Il calciatore francese ha continuato: "Il messaggio che posso dare ai tifosi è di non mollare, di stare con noi come hanno sempre fatto. Noi non molleremo, lavoriamo forte e abbiamo fiducia. I momenti duri ci sono per tutti, ma non molliamo. Conosco le nostre qualità, ci sono ancora cinque partite, e alla fine vedrete che saremo in Champions".