Milan, non solo Ibrahimovic. Pioli spiega: "Anche alla Lazio ho allenato un grande campione"

Presente al "Festival dello Sport" di Trento, Stefano Pioli ha risposto ad alcune domande sull'attualità, senza dimenticare il passato e le esperienze avute da allenatore in alcune delle compagini di Serie A. Tra i vari temi, l'allenatore rossonero ha parlato anche dei campioni con cui ha avuto modo di lavorare in carriera. Non solo Zlatan Ibrahimovic, ma anche Miroslav Klose. Il tecnico, tornando indietro nel tempo a quando sedeva sulla panchina della Lazio, ha spiegato: "Ibrahimovic è il giocatore più forte che abbia mai alleanto, è talmente intelligenteche può far tutto. Però anche alla Lazio ho allenato un giocatore fortissimo, Miro Klose, un grande campione in tutto".

