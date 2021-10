Italia - Belgio, designato l'arbitro del match: tocca al serbo Jovanović

Domenica alle 15 è in programma la sfida, valida per il terzo posto di Nations League, tra Italia e Belgio. Il serbo Srdjan Jovanović è stato designato per arbitrare la gara. Assistenti saranno i serbi Uroš Stojković e Milan Mihajlović, quarto uomo Novak Simović mentre al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz. La finale tra Spagna e Francia, in programma sempre domenica ma a Milano alle 20.45, sarà diretta dall'inglese Anthony Taylor. Assistenti: Gary Beswick e Adam Nunn . Quarto uomo Craig Pawson, mentre alla Var ci sarà Stuart Attwell.

