Milan, parla Abraham: "Contro la Lazio sapevamo già cosa fare"

Conferenza stampa di presentazione per Tammy Abraham, nuovo attaccante del Milan. L'ex calciatore della Roma nell'ultima sfida contro la Lazio ha servito l'assist per il pareggio 2-2 di Leao. Proprio a riguardo ne ha parlato di fronte ai giornalisti. Questo è ciò che ha detto: "Sono cresciuto con il Milan. La reputo una squadra eccellente. Mi si chiede spesso come voglio giocare. Sono sempre pronto ad affrontare nuove sfide. Spero di avere buoni risultati, di avere un impatto positivo, siamo con il vento in poppa. Leao? C'è una storia abbastanza divertente dietro. Abbiamo deciso prima di entrare (contro la Lazio, ndr.) cosa fare insieme, siamo entrati e abbiamo fatto quello che volevamo fare".