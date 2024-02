Milan, parla Pioli: “Lazio motivata. La quota Champions…”

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“La Lazio è una squadra con grande qualità, arriva da una sconfitta, quindi sarà motivata. È una squadra che gioca bene, che però può essere messa in difficoltà giocando con intensità, qualità e determinazione per 95 minuti". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della partita con la Lazio in programma domani era. "Vogliamo cercare di rimettere in campo il livello di prestazione di domenica, ottenendo un risultato diverso", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "La prestazione di Leao con l'Atalanta? Mi ha detto che stava bene. E io gli ho detto 'cerca di stare bene anche nelle prossime partite…”.

PIOLI E LA QUOTA CHAMPIONS - “Se c'è una quota Champions? Allegri è molto bravo in queste statistiche, mi sembra che abbia detto 70 punti. C'è ancora tanta strada da fare", ha continuato il tecnico. La prossima settimana i rossoneri saranno impegnati con lo Slavia Praga: "Sarà una partita molto importante, li stiamo studiando bene. Ma pensiamo solo alla Lazio. Non ci sarà bisogno di far riposare qualcuno in vista di giovedì, la squadra sta bene, è concentrata e motivata. Abbiamo recuperato tanti giocatori, arriveranno impegni ravvicinati e ci sarà bisogno di tutti”.