Milan, Pioli derubato della medaglia scudetto: "Strappata durante i festeggiamenti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Stefano Pioli è stato derubato. L'allenatore del Milan, fresco campione d'Italia, ha subito un furto durante i festeggiamenti al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I rossoneri sono stati premiati sul campo del Sassuolo, dove hanno vinto 3-0. Una volta finito il rito la squadra ha festeggiato con i tifosi. Proprio in quel momento all'ex tecnico della Lazio è stata sottratta la medaglia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Pioli ha fatto un appello per riaverla: "Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l'unica che ho". La refurtiva non è stata ancora restituita, ma il mister può stare sereno: la Lega Serie A ha twittato che oggi gliene verrà consegnata una nuova.