Milan, Pioli in apprensione: infortunio per Maignan in Francia - Austria

Milan in apprensione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere, impegnato nel match Francia-Austria, è stato infatti costretto a lasciare il campo per infortunio al polpaccio. Diagnosi che dovrà essere confermata ma che rischia di mettere in difficoltà Pioli qualora l'estremo difensore dovesse stare fermo per alcune settimane. La sua assenza si andrebbe infatti ad aggiungere a quella di Theo Hernandez.