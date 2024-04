Milan, Pioli: "Si sta parlando troppo di me. A fine anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del derby tra Milan e Inter che si giocherà domani, lunedì 22 aprile, alle 20.45 a San Siro, il tecnico Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Durante l'intervista, l'ex allenatore della Lazio è intervenuto per rispondere anche sulle domande circa il suo futuro, che già con la partita di domani potrà dire molto sul proprio cammino in rossonero:

Che derby può essere?

"Una vittoria nel derby sarebbe importantissimo per tutto ciò che abbiamo detto prima. Non parliamo di me, se ne sta parlando troppo e da troppo tempo: credo che questo non abbia fatto bene a nessuno, ma non a me. Che lezione mi porto via? A fine anno farò le mie valutazioni, sicuramente mi porterò via qualcosa. La squadra non deve giocare per me, ma per il club e per i tifosi. Mi aspetto una prestazione da squadra vera. Domani ciò che conta è il risultato, non Pioli".

Cosa può dare ancora al Milan?

"Tutto, come ho fatto dal primo giorno. Mi sento ancora di dare tanto a questa squadra".