Milan, Pioli studia la Lazio: il report dell'allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la preparazione in vista del match all'Olimpico per il Milan di Stefano Pioli. Venerdì 1 marzo i rossoneri affronteranno la Lazio in una partita tesissima. Per questo, come riporta il sito ufficiale del Milan, oggi la squadra ha svolto una prima parte dell'allenamento in palestra per l'attivazione muscolare, esercizi sulla forza. Successivamente la squadra è stata impegnata in campo in una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, poi esercitazioni sul possesso e lavoro tecnico prima della consueta partitella a campo ridotto. Per domani il programma prevede un allenamento al mattino, a seguire, la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00.