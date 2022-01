Milan, problemi fisici per Ibrahimovic e Kessié: in dubbio per Inter e Lazio?

Il Milan fa i conti con gli infortuni. La sosta in corso servirà al club rossonero per valutare le condizioni dei suoi giocatori in vista della ripresa che sarà tutt'altro che semplice. Theo Hernandez e compagni se la vedranno prima nel derby con l'Inter, in programma il 5 febbraio, e poi quattro giorni dopo con la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. In rosa ci sono due calciatori in bilico. Il primo è Zlatan Ibrahimovic che, contro la Juventus, ha riportato un'infiammazione al tendine d'Achille destro. Escluse lesioni per l'attaccante svedese che verrà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà tornare a disposizione di Pioli. Discorso simile per Franck Kessié. Il centrocampista rossonero è alle prese con un trauma costale rimediato nel match in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. La sua nazionale è stata eliminata dalla competizione per mano dell'Egitto di Salah. Le condizioni dell'ex Atalanta, che spera di esserci già nel derby, che verranno valutate al rientro in Italia.