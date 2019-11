Milan, ritiro alla vigilia della Lazio. Di Stefano: "Partita di vitale importanza"

Alla vigilia di Milan-Lazio, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha annullato il ritiro facoltativo, che era stato uno dei punti fermi della squadra nelle ultime due sfide interne. Prima della gara contro il Lecce, il tecnico aveva ribadito la non necessità di un ritiro il giorno prima della partita, convinto che non “avrebbe spostato gli equilibri, perché stanno tutti con il telefono e PC”. Secondo quanto riporta Sky Sport, i calciatori, in attesa di affrontare i biancocelesti a San Siro, dormiranno tutti a Milanello.

DI STEFANO - Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky, ha parlato della preparazione dei rossoneri alla sfida contro la Lazio: "Tutto posticipato qui a Milanello di un'ora tispetto alle precedenti settimane, perché l'allenamento non è alle 16.30 ma alle 17.30. C'è già da adesso la presenza di Ricky Massara, probabilmente arriveranno dopo Maldini e Boban. Il Milan società vicino al Milan parte tecnica, perché la partita di domani è di vitale importanza. Si vuole vincere domani per dare un segnale e una svolta a questo campionato".

Celtic, Lennon: “Lazio? La nostra concentrazione è tutta sull’Hibernian…”

Milan - Lazio: biancocelesti in viaggio verso San Siro - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE