Celtic, Lennon: “Lazio? La nostra concentrazione è tutta sull’Hibernian…”

Giovedì all’Olimpico è in programma il match di Europa League tra Lazio e Celtic. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro gli scozzesi di una settimana fa, vorranno cercare di ottenere la vittoria per risollevare le sorti della squadra nella classifica del girone. Prima della trasferta nella Capitale, però, la compagine di Lennon dovrà vedersela questa sera con l’Hibernian nella Coppa di Lega Scozzese. A qualche ora dalla gara, sono arrivate le dichiarazioni del tecnico, riportate su scotsman.com: "Per ora siamo concentrati solamente sugli Hibs. Questa è la fase ad eliminazione diretta, non c’è ritorno se non si gioca subito bene. I giocatori sanno quanto sia importante la gara, è una competizione in cui siamo stati brillanti. Tutta la nostra motivazione e attenzione è focalizzata sugli Hibs, penseremo alla Lazio domenica prossima”.

