Milan - Lazio: biancocelesti in viaggio verso San Siro - FOTO

Sarà un'undicesima giornata di Serie A ricca di grandi sfide. Mentre Roma - Napoli sta già andando in scena all'Olimpico, questa sera il derby della Mole tra Torino e Juventus farà solo da apripista al grande posticipo domenicale di San Siro. Milan - Lazio rappresenterà tanto per la zona centro-alta della classifica, una vittoria permetterebbe ai biancocelesti di volare davvero. Nel frattempo, però, le aquile riporranno le ali in valigia. La squadra sta infatti raggiungendo Milano via treno, come dimostra il post pubblicato dal profilo ufficiale della società.

