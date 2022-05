Milan, Tonali ripercorre la stagione: “Il gol contro la Lazio…”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di una bella cavalcata il Milan si è aggiudicato il 19esimo scudetto della sua storia. Uno dei protagonisti indiscussi della compagine rossonera è stato senz’ombra di dubbio Sandro Tonali. Il talento di Lodi intervistato da La Gazzetta dello Sport ha ripercorso la stagione della sua squadra, soffermandosi sui momenti decisivi. Tra questi ha menzionato il gol realizzato all’Olimpico contro la Lazio: “Per il momento in cui è arrivato è stato il più pesante della stagione. Uno dei tanti gol arrivato da dentro l’area piccola, devo aggiungerne altri da fuori”. Una marcatura che di fatto ha dato una spinta importante alla squadra di Pioli, mentre per la Lazio è stata una delle numerose beffe last minute di questa altalenante stagione.