Milinkovic, da Felipe Anderson a Leiva: tutti i messaggi per il Sergente

Milinkovic-Savic lascia la Lazio. Il Sergente dopo otto anni saluta la Capitale per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita. Otto anni intensi, ricchi di gioie e di esultanze che hanno fatto innamorare un popolo intero. Non solo i tifosi però, tantissimi sono i messaggi degli ex compagni di squadra che hanno lasciato diversi commenti sotto il post con cui ha salutato la Lazio. Un cuore azzurro postato da Felipe Anderson, emoji con gli occhi a forma di cuore da Lucas Leiva e un cuore rosso pubblicato da Lazzari. "Il più forte di tutti" scrive Luiz Felipe, "Un giorno racconterò di aver condiviso lo spogliatoio con il centrocampista più forte che abbia mai visto" è questo invece il messaggio di Nicolò Armini. A tutti questi si sono aggiunti anche amici ed altri compagni ad augurare il meglio al Sergente: tra i commenti ci sono Briga, Strakosha, Luiz Felipe, Djavan Anderson e Vecino.