Milinkovic non dimentica la Lazio, il post social del Sergente - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Ormai lontano ma con il cuore nella Capitale, almeno per questa sera. La Lazio torna in Champions League, lo fa in un Olimpico che è cornice perfetta di una serata speciale e con un tifoso in più davanti alla televisione. Del resto gli anni in biancoceleste non può dimenticarli Milinkovic che poco dopo l'inizio della gara tra la squadra di Sarri e l'Atletico Madrid ha postato una storia su Instagram: emoji con i cuori per i suoi ex compagni e per quella che per anni è stata la sua Lazio.