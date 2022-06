Milinkovic Savic e Natalija Ilic: foto sospette, bebè in arrivo?

Fonte: TuttoGossipNews.it

Momento d’oro per i calciatori della Lazio. Alcuni, terminata la stagione, si sono sposati, altri hanno annunciato di diventare presto genitori. Prima è stato Mattia Zaccagni con un gender reveal da sogno, ad annunciare che presto la sua compagna Chiara Nasti darà alla luce un maschietto. Poi Ciro Immobile ha comunicato via social che la moglie Jessica è in attesa del loro quarto figlio. Infine, Felipe Anderson ha sposato la sua Lohanne. Ma ora i rumors si spostano su Milinkovic Savic. Il centrocampista è al centro delle voci di mercato e mentre si gode le vacanze con la fidanzata Natalija Ilic, anche la cronaca rosa si interessa a lui. Prima l’annuncio delle nozze: un anello e il “sì” della fidanzata, ma per i più attenti sembra esserci qualcosa di più... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO.

