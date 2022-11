Milinkovic sfida il Brasile. E da casa c'è chi fa tifo per lui... FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milinkovic sfida il Brasile. Il Sergente della Lazio è stato schierato titolare dal commissario tecnico della Serbia, Stojkovic, in occasione della sfida d'esordio al Mondiale del 2022. La compagna del centrocampista, Natalija, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae Milinkovic mentre canta l'inno nazionale, per poi aggiungere l'emoji di un cuore e delle mani giunte. Sergej in campo e da casa c'è chi fa tifo per lui.

