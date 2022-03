Minala: “Alla Lazio non ho avuto le possibilità di altri, deluso da Inzaghi”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joseph Minala si racconta a 360 gradi. L'ex centrocampista della Lazio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Calciomercato.com in cui ha raccontato il suo trascorso in biancoceleste, tra settore giovanile e prima squadra, e i tanti prestiti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni. Queste le parole dell'attuale giocatore della Lucchese.

Si aspettava di avere più chance nella Lazio?

"Decisamente sì. Ogni volta che andavo in prestito facevo sempre buone stagioni, ma in biancoceleste non ho mai avuto le stesse possibilità di altri giocatori. Credo che il club sia stato condizionato da questa situazione dell'età, nonostante io sia arrivato in prima squadra in una Lazio forte".



In Primavera ha avuto Simone Inzaghi, cosa rappresenta per lei il tecnico?

"Non mi ha dato le possibilità che meritavo. Essendo stato il primo giocatore sul quale ha puntato nelle giovanili mi aspettavo una chance anche in prima squadra. Sono rimasto un po' deluso, vedevo che veniva data la possibilità a giocatori di livello inferiore al mio e io venivo mandato in prestito. C'erano anche squadre che si erano interessate, ma poi si tiravano indietro condizionate dallo scandalo sulla mia età".

E' rimasto in contatto con qualche suo ex compagno?

"Sì, l'amicizia va oltre il calcio. Ragazzi come Strakosha, Luiz Felipe e Felipe Anderson li conosco da quando sono arrivato a Roma. Ogni tanto sento anche Tounkara e Keita, facciamo qualche partita alla Play".



Chi è il più forte?

"Siamo tutti sullo stesso livello, ma quando Tounkara vince una partita mette la storia su Instagram, poi perde tutte le altre ma non lo dice mai".