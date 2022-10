Mitdjylland, Capellas: "Siamo delusi, ma sapevamo sarebbe stata difficile". E su Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo esser stato sconfitto dalla Lazio, l'allenatore del Midtjylland, Capellas, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Qual è stata la sua sensazione sulla partita di questa sera?

“Ho buone sensazioni nonostante la sconfitta. Buona partita contro una buona squadra, Abbiamo segnato, sapevamo sarebbe stata molto difficile. Abbiamo fatto 6 gol contro una squadra che in Serie A ne ha subiti solamente 5. Siamo delusi, veramente. In verità abbiamo segnato due gol: uno regolare, uno in fuorigioco”.

Crede che Isaksen potrebbe giocare in una squadra di Serie A?

“Sì, ma non per pochi soldi. È forte, ha tanto potenziale. Ma ora è con noi, poi vedremo il futuro. Abbiamo altri giocatori forti come lui, con molto potenziale”.

L’assenza di Immobile ha potuto favorire il Mitdjylland? Cosa pensa di Sarri?

“Ho molto rispetto per Sarri, ho studiato come fa giocare la squadra, passaggi molto veloci. I giocatori sanno cosa fare. Sono deluso, in alcuni momenti avremmo potuto fare delle cose diverse”.

Obiettivo per l’ultima partita? Conference un obiettivo?

“Vincere e poi aspettare, vedere cosa faranno gli avversari. Al momento sono concentrato sull’Europa League e sulla prossima partita”.

