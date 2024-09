MIXED - Lazio, Dia: "Ho fatto il mio lavoro. Ora testa al campionato" - VIDEO

Dia, protagonista del match con una doppietta che ha contribuito a regalare i tre punti alla Lazio all'esordio in Europa League, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per esprimere le sue sensazioni a caldo dopo la vittoria. Le parole del biancoceleste: “Ho fatto il mio lavoro, sono un attaccante e devo segnare. Se non posso segnare, devo creare spazio per trovare il passaggio. Il calcio è così per noi. Se mi aspettavo una vittoria così bella? Mi aspettavo un inizio di partita forte perché eravamo fuori casa e da subito volevamo avere il controllo, abbiamo segnato subito e dopo era gestione della partita”.

“La prima cosa era iniziare bene e questa sera lo abbiamo fatto, ora testa subito per la partita di domenica e la prossima in Europa contro il Nizza. Dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto tante occasioni di fare gol, creato tanto. Abbiamo giocato bene in attacco, anche in difesa e in tutti i ruoli. È una buona prestazione di squadra. Dobbiamo migliorare sempre qualcosa. Abbiamo subito tiri, potevamo fare più gol e avere più calma in alcune situazioni di gioco”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO