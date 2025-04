MIXED ZONE - Lazio, Guendouzi promette ai tifosi: "Col Bodo daremo tutto!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Matteo Guendouzi, intervenuto in zona mista al termine del derby tra Lazio e Roma, terminato 1-1, ha analizzato la sfida ai microfoni dei cronisti presenti. Ecco le parole del centrocampista francese, anche in vista del prossimo impegno europeo contro il Bodo/Glimt: "Sono deluso dal risultato di questa sera. Abbiamo avuto senz'altro più chance di loro per segnare. Il loro portiere ha fatto dei salvataggi incredibili questa sera. Volevamo i tre punti ma accettiamo il pareggio. Vediamo di finire bene la stagione. La partita contro il Bodo/Glimt sarà complicata, loro hanno veramente una buona squadra. Ma se inizieremo il match come abbiamo fatto oggi possiamo vincere e qualificarci per il prossio round. Sarà difficile, ma abbiamo la qualità per far bene. Dovremo fare tutto in campo".

"I tifosi hanno dato qualcosa in più? Sì certo. Ogni volta che giochiamo di fronte ai nostri tifosi siamo molto felici. Ci portano a dare tutto, a fare il nostro meglio, se lo meritavo. Oggi sono stati fantastici, e lo stesso sarà sicuramente contro il Bodo. Dobbiamo dare tutto, per la squadra, il club e i nostri tifosi".

