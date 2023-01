MIXED ZONE | Lazio, Zaccagni: "Prova d'alto livello, non abbassiamo la guardia. Su Immobile..." - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A qualche minuto dal triplice fischio di Lazio - Milan, è intervenuto Mattia Zaccagni ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: "Siamo molto contenti, del gol, della prestazione della squadra e di questa grande vittoria. Leader della Lazio? Sono contento, di leader questa sera ne ho visti tanti in campo. Abbiamo fatto una prestazione d’alto livello sotto l’aspetto fisico e tecnico. Dobbiamo continuare su questa strada qui”.

CONTINUITÀ - “Lazio, problema di continuità? È quello che stiamo cercando, la continuità è fondamentale per noi. Dobbiamo cercare ogni partita di portare quest’atteggiamento fin dai primi minuti per tutto l’arco della partita, e cercare di portare a casa sempre i tre punti. Adesso ci saranno tante partite, questo è un campionato particolare, ma lo è per tutti, noi andiamo avanti partita dopo partita".

IMMOBILE - "Ciro? Deve tornare in fretta. Stasera siamo arrivati pensando solo a portare in campo quelle caratteristiche lì, abbiamo fatto una grande gara. Luis Alberto? Il gruppo è sanissimo, Luis è un bravo ragazzo, un grande amico per me. Non abbiamo mai avuto problemi. Come cambiano i tuoi compiti con l'assenza di Immobile? I miei no, cambiano quelli di Felipe. Rispetto a Ciro ha caratteristiche diverse. Immobile cerca la profondità, a Pipe piace venire ad attaccare. Siamo più io e Pedro ad attaccare la profondità".

MANCINI - "Messaggi al ct? Penso a far bene partita per partita, sono contento di quello che sto facendo, continuerò così. Questo è il sardismo? Penso proprio di sì, però non dobbiamo abbassare la guardia,. Dobbiamo portare prima dell’aspetto tecnico quello della mentalità di questa sera"

