Modric risponde a Cassano: “Real Madrid fortunato? Mi fa ridere”

© foto di Federico Titone

Luka Modric carica l'ambiente a poche ore di distanza da quella che lui stesso ha definito la partita più importante della stagione. Nella conferenza stampa di presentazione al match di Champions contro il Manchester City, in programma stasera al Bernabeu, il talentuoso centrocampista croato ha risposto a tutti coloro che hanno definito il Real Madrid una squadra fortunata per come è arrivata a questo punto della competizione, una su tutte Antonio Cassano. Queste le parole del numero 10 è leader dei Blancos: "Non siamo arrivati fin qui per caso, questa storia della fortuna ci fa ridere. Non si vincono tante Champions, tante semifinali solo per fortuna, bisogna avere qualità e fiducia, sono queste le cose che ci rendono grandi. Servirà la nostra miglior prestazione. Ma siamo pronti. Abbiamo fiducia, all'andata non abbiamo giocato la nostra miglior partita eppure abbiamo fatto tre gol. Abbiamo qualità, carattere e storia. Questo club ha vinto molte grandi partite, è la squadra che ha vinto più Champions: non ci arrendiamo mai".