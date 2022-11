Mondiali Argentina | Alvarez prega Messi: le parole dopo l'accusa choc

TUTTOmercatoWEB.com

Canelo Alvarez, campione di box di Guadalajara, torna sui suoi passi e chiede scusa pubblicamente a Lionel Messi. Negli ultimi giorni infatti ha fatto il giro del mondo il video in cui il campione argentino "calpesta" la maglia del Messico. Il gesto non solo ha fatto infuriare il web, ma anche lo stesso Alvarez che come un fiume in piena ha sbottato contro Lionel. Nelle ultime ore però, tramite il proprio account di Twitter, Canelo ha rivolto le proprie scuse nei confronti di Messi, spiegando: "In questi ultimi giorni mi sono lasciato trasportare dalla passione e dall’amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me”. Caso chiuso? Per il momento così sembrerebbe.