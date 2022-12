Mondiali Argentina | Scaloni: "La squadra ha lo spirito per affrontare tutto"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel post Olanda - Argentina Lionel Scaloni è apparso raggiante ai microfoni della stampa. Il ct dell'Albiceleste ha raggiunto la semifinale al primo tentativo ai Mondiali, in fondo a una serata dai mille colpi di scena. L'ex difensore della Lazio ha parlato ai canali ufficiali della Seleccion: "Questa squadra ha lo spirito per poter affrontare ogni momento. Dal mio punto di vista non meritavamo di andare ai rigori, ma anche arrivandoci la squadra ha continuato a mostrare la sua faccia. Avevamo la partita sotto controllo, ma il calcio ha questo anche quando pensi che tutto sia finito. Questa squadra ha freschezza e orgoglio. È fondamentale non mollare mai. Noi pensiamo sempre ad attaccare, al di là di quello che propongono gli avversari. La partita è stata difficile, soprattutto nel secondo tempo. Comunque siamo soddisfatti. Sapevamo che nei tempi supplementari, giocando il nostro calcio, avremmo potuto cambiare il risultato. Abbiamo mostrato tanti campioni di carattere in questo Mondiale. Questa squadra mostra le diverse sfaccettature che il gioco richiede in ogni momento. Sui rigori ho avuto tanti giocatori che volevano calciare. Questo è molto positivo per il gruppo. Sapevamo che Emiliano poteva pararne qualcuno".