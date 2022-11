Mondiali, dura critica dell'ex Lazio al Qatar: “Non è solo triste, è malato"

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Federico Gaetano

Il 20 novembre prenderà avvio il Mondiale in Qatar, che durerà fino al 18 dicembre. Thomas Hitzlsperger commenterà il torneo per l'emittente tedesca Ard, per la quale è stato in Qatar per girare un documentario relativo alle condizioni dei lavoratori impiegati nella costruzione degli stadi. L' ex centrocampista della Lazio ha fatto le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo incontrato grandi difficoltà per avere testimonianze. Siamo stati in Nepal a parlare con i familiari di persone costrette a lavorare a Doha in condizioni pessime. Gente che non è stata pagata, ricordo una donna che ha ricevuto il corpo del marito in una bara”. Il centrocampista tedesco ha ripercorso la corsa fatta dal Qatar per ospitare il torneo: “In 12 anni si dovevano costruire 8 stadi e un'intera città per ospitare le 32 squadre i loro tifosi. Tutto questo affinché per 4 settimane si potessero mandare cartoline positive e far sì che il Paese si presentasse con una facciata che era diversa prima e sarà diversa dopo il torneo”.

L'ex biancoceleste ha rincarato la dose quando ha parlato della "pulizia dell'immagine" del Paese durante la campagna di Coppa del Mondo: "Guardate il mondo in cui viviamo: quanto è malato aver permesso al Qatar di acquistare il diritto di inviare questa immagine per quattro settimane, presentandosi come qualcosa che non sono. Non è solo triste, è malato". L'ex nazionale tedesco ha anche affermato che il focus delle colpe dovrebbe ricadere sulla FIFA: "La gente critica il Qatar, ma bisogna parlare del ruolo della FIFA, i membri del comitato esecutivo che all'epoca accettarono il denaro", ha denunciato. "Perché se nessuno l'avesse accettato, il Qatar sarebbe nei guai. Ma l'avidità nel mondo del calcio è immensa", ha concluso.

