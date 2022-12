Mondiali Portogallo | Cassano accusa Ronaldo: "E' l'unico ad aver sbagliato"

TUTTOmercatoWEB.com

Non possono mancare le parole di Antonio Cassano alla Bobo Tv. L'ex calciatore questa ha volta ha detto la sua sull'eliminazione del Portogallo dal Mondiale puntando il dito proprio contro Cristiano Ronaldo: "Santos va rispettato come allenatore e come uomo, ha fatto delle scelte giuste. Non è vero che tutti hanno sbagliato, come dice Adani. Ha sbagliato solo Cristiano Ronaldo mettendo in difficoltà allenatore, squadra, compagni tramite un comportamento veramente imperdonabile", queste le sue parole.