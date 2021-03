Mondiali Qatar 2022, la Norvegia pronta a fare pressione sulla Fifa: il motivo

La Norvegia sarebbe pronta a boicottare il Mondiale del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Motivo? Il tutto è nato a seguito dell'incredibile inchiesta resa pubblica dal Guardian secondo la quale oltre 6.500 lavoratori sarebbero morti dal 2010 anno in cui l’Emirato ha ottenuto l’assegnazione appunto della manifestazione sportiva. Queste le parole del ct Solbakken in merito: “Stiamo preparando qualcosa di concreto. Faremo pressione sulla Fifa affinché sia ancora più diretta e ferma nei confronti delle autorità del Qatar, per imporre loro richieste più severe”.

Italia, Immobile in Nazionale: lo scatto social da Coverciano - FOTO

Prandelli saluta Firenze: "Un assurdo disagio non mi permette di essere ciò che sono"

TORNA ALLA HOMEPAGE