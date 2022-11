Mondiali Qatar | "Battaglia campale" a Doha tra argentini e messicani: "La Polizia non c'era"

Fonte: ANSA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È di un numero imprecisato di feriti il bilancio degli scontri fra tifosi dell'Argentina e del Messico (due nazionali che, tradizionalmente, 'esportano' più supporter in occasione dei mondiali di calcio) avvenuti nella notte scorsa a Doha. Lo riferiscono alcune emittenti messicane, secondo cui "dopo vari insulti da una parte e dall'altra, c'è stata una vera e propria battaglia campale fra gruppi di messicani e argentini, con il risultato di varie persone ferite. In quella zona non c'erano forze dell'ordine e, successivamente, neppure ambulanze". La partita fra Argentina e Messico, per il girone C dei Mondiali, è in programma sabato a Lusail.

