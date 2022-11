Mondiali Qatar | Spettacolo Spagna: annientata la Costa Rica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

A iscriversi alla bellezza del Mondiale in Qatar c'è anche la Spagna! La Roja di Luis Enrique impone un dominio assoluto schiantandosi letteralmente contro la Costa Rica per 7-0. A sbloccare subito la partita sono stati i sigilli di Dani Olmo e Asensio, alla mezz'ora del primo tempo arriva anche il tris di Ferran Torres che dagli undici metri trasforma il calcio di rigore. La musica non cambia neanche nella ripresa dove arriva la doppietta personale dell'attaccante e poi la marcatura di Gavi, prova superata alla grande per il baby Barcellona. Si tratta del primo gol in un Mondiale siglato da un classe 2004. Ad iscriversi alla festa della Spagna sono anche i sigilli arrivati nel recupero di Soler e Alvaro Morata. La Costa Rica si è fatta male duramente.