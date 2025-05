Montenegro, ecco i 27 calciatori convocati: c'è anche un po' di Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato della Lazio si è concluso, ma per alcuni la stagione non è ancora finita, ora la scena se la prenderanno le nazionali. È il caso, ad esempio, di Adam Marusic, convocato dal Montenegro per l'impegno contro la Repubblica Ceca, valido per il Girone L delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Di seguito, la lista completa del CT Prosinecki:

Portieri: Danijel Petković (Liepaja, Lettonia), Igor Nikić (Dečić Admiral bet), Balša Popović (OFK Belgrado, Serbia);

Difensori: Stefan Savić (Trabzon, Turchia), Adam Marušić (Lazio, Italia), Marko Vešović (Qarabag, Azerbaigian), Risto Radunović (FCSB, Romania), Igor Vujačić (Rubin, Russia), Marko Vukčević (Tobol, Kazakistan), Andrija Vukčević (Cartagena, Spagna), Nikola Šipčić (Cartagena, Spagna), Slobodan Rubežić (Novi Pazar, Serbia), Ognjen Gašević (Budućnost);

Centrocampisti: Marko Janković (Qarabag, Azerbaigian), Marko Bakić (OFI Creta, Grecia), Driton Camaj (Kečkemet, Ungheria), Stefan Lončar (Akron, Russia), Edvin Kuč (Nefc, Azerbaigian), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Russia), Milan Vukotic (Partizan, Serbia), Vasilije Adžić (Juventus, Italia), Andrija Bulatović (Budućnost);

Attaccanti: Stevan Jovetić (Omonia, Cipro), Stefan Mugoša (Inchon United, Corea del Sud), Nikola Krstović (Lecce, Italia), Milutin Osmajić (Preston, Inghilterra) e Andrija Radulović (Rapid Vienna, Austria).

