Montenegro, Jovetic torna negativo: è a disposizione dell'Herta Berlino

Nelle partite contro Olanda e Turchia il Montenegro ha dovuto fare a meno di Adam Marusic, Stevan Jovetic e Nebojsa Kosovic, risultati positivi al coronavirus tra venerdì e sabato della scorsa settimana. A soli sei giorni dalla prima positività Jovetic è risultato negativo al tampone e ha già raggiunto la Germania per riaggregarsi all'Herta Berlino. In mattinata l'ex attaccante della Fiorentina si sottoporrà alla consueta visita cardiologica, che darà il via libera alla sua convocazione per il derby contro l'Union Berlino di sabato alle 18,30. Il tecnico Dardai alla stampa tedesca ha dichiarato: "È un professionista, sa bene se potrà esserci o meno. Deciderà da solo se giocherà dall'inizio, da sostituto o per niente. Se non ce la farà, non avremo comunque scuse, anche se con lui il reparto offensivo va meglio. Ma ci sono ragazzi che si sono allenati bene, come Belfodil e Piatek".