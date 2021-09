Montenegro - Lettonia, la gara finisce in parità: Marusic in campo dal 1’

Proseguono i turni di qualificazione per i mondiali del 2022, questa sera si sono sfidate allo Stadio pod Goricom Montenegro e Lettonia per il Gruppo G. Non ci sono stati grandi colpi di scena durante il match che si è concluso a reti inviolate. In campo sin dal primo minuto Adam Marusic che con lo 0 a 0 di questa sera vede il mondiale del 2022 un po' più lontano. Il Montenegro è infatti terzultimo in classifica con 8 punti. Il pareggio di questa sera, e la vittoria dell’Olanda sulla Turchia, gli rendono la strada tortuosa per centrare la qualificazione al Mondiale.

