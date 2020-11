Montenegro, Marusic neanche in panchina nella sfida contro il Kazakistan

Si è conclusa 0-0 l'amichevole giocata tra Montenegro e Kazakistan. Tra le fila dei padroni di casa non si è visto Adam Marusic, assente anche tra i calciatori in panchina. L'esterno della Lazio è stato convocato dal tecnico in vista degli impegni in Nations League contro Azerbaigian e Cipro, da capire i motivi della sua assenza per l'amichevole di oggi.