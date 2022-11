Monza, altra tegola per Palladino: dopo Pablo Marì perde un altro giocatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Brutte, bruttisime notizie per Stefano Sensi. Il calciatore del Monza nella giornata di ieri ha lasciato il campo in lacrime durante la gara contro il Verona. Già da subito si temeva il peggio che purtroppo è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto che hanno evidenziato una frattura malleolo-peroneale. Il giocatore verrà sottoposto a operazione ma il rientro in campo non è previsto prima di almeno 3-4 mesi.