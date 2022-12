Monza, Berlusconi passa all'attacco: "Frase sulle tr**e? Sono davvero tristi"

Nelle ultime ore Silvio Berlusconi è apparso decisamente sopra le righe e per questo è finito in un vortice di polemiche. Ciò che gli viene criticato è quanto espresso nella serata di ieri alla cena natalizia del Monza. Il patron del club ha infatti dichiarato: “Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e’“. Così, nelle ultime ore Berlusconi ha usato il suo account Twitter per rivolgersi a chiunque lo abbia attaccato: "Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici. Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro".

Compiango questi critici. pic.twitter.com/w1B0Z4ie5E — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 14, 2022