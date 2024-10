Monza, derby con la Roma per Nesta: "Arbitro romano? Magari è della Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di vigilia di Monza - Roma. Sarà derby ovviamente per Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio. In conferenza stampa l'attuale allenatore biancorosso ha presentato la gara, scherzando anche sulle origini dell'arbitro La Penna che guiderà il match. Il fischietto, infatti, è della sezione di Roma 1. Queste le sue dichiarazioni in merito: "L'arbitro è La Penna di Roma 1? Magari è della Lazio (ride, ndr.). A parte le battute non penso a queste dinamiche. È una partita importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo dare un segnale proprio alla classifica. Servirà essere lucidi perchè la vittoria ci darebbe molto. Abbiamo studiato la Roma, è una squadra che pressa forte e che ha una sua identità. Ivan Juric è un grande allenatore, mi piace molto. Io faccio il mio lavoro e venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi. Il modulo che useremo? A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità. Dipende anche dal periodo, quando saremo tutti al cento per cento vedremo se cambieremo".