Monza, Galliani: "Ranocchia è un signore, ecco a quanto ha rinunciato"

L'addio di Ranocchia al Monza è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il difensore ha deciso di rescindere il contratto con i lombardi, privandosi di una cifra di non poco conto. Un particolare che l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani ha voluto sottolineare: "Un signore. Ha confermato di essere la persona che immaginavo fosse. Un gentiluomo. Un vero signore, una persona perbene, ha rinunciato a 2 anni di contratto ad 1 milione di euro a stagione". Per quanto concerne il futuro però tutto tace e non è da escludere che il calciatore possa chiudere definitivamente la propria carriera.