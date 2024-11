Monza - Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Baroni prima della sosta

L'ultima gara, poi ci sarà tempo per ricaricare le batterie durante la sosta per le nazionali. Dopo la vittoria allo scadere contro il Porto, la Lazio vola a Monza dall'ex Nesta. Baroni studia le scelte per il campionato dopo le fatiche di giovedì sera. Davanti a Provedel tra i pali rientra Gila di fianco a Romagnoli. Patric non è al meglio, Gigot va in panchina dopo la sfida dell'Olimpico. A destra Marusic insidia Lazzari, mentre Nuno Tavares viaggia verso la conferma a sinistra. In mediana si rivede la coppia Guendouzi - Rovella, con Vecino e Dele-Bashiru pronti a subentrare in corsa. Out sicuramente Castrovilli, che si opererà al ginocchio e starà fuori circa un mese-un mese e mezzo. Sulla trequarti Isaksen si riprende la titolarità a destra e accompagna Dia al centro e Zaccagni a sinistra. Unica punta il Taty Castellanos. Partono fuori l'eroe di coppa Pedro, Tchaouna e Noslin, tornato a disposizione dopo la squalifica in Europa League.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Marusic, Pellegrini, Dele-Bashiru, Vecino, Tchaouna, Pedro, Noslin. All.: Baroni.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All.: Nesta.