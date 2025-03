Monza, Nesta: "I ragazzi ce la mettono tutta. Akpa Akpro? Ho rischiato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza non va oltre l'1-1 contro il Parma. Al gol di Izzo risponde nel finale Bonny, con le due squadre che all'U-Power Stadium si dividono la posta in palio. Un punto solo, dunque, per i brianzoli che restano ultimi e vedono la zona salvezza distante dieci punti, con Nesta che altro non può fare che continuare a sperare in un miracolo e a incrociare le dita, come detto anche ai microfoni di Dazn al termine del match.

LA PARTITA E LE SCELTE - "Prevale il dispiacere, perché la partita era in controllo. Bonny si è inventato un gol. La squadra ha fatto una bellissima partita, i ragazzi ce l'hanno messa tutta poi lui tira sul finale e trova l'incrocio. Gagliardini e Akpa Akpro li ho rischiati, si sono allenati pochissimo ultimamente. Tanti poi hanno chiesto il cambio, come Bianco e Kyriakopoulous. Stanno dando tutti il massimo e non posso recriminare nulla. Oggi era una partita importantissima, con la vittoria saremmo andati a -7 dal Parma. La matematica non ci condanna, dobbiamo dare il massimo".

KEITA - "Lui è un giocatore forte, sa fare le partite. Quando la giochi su, la tiene. Le mezz'ali aprono lo spazio per lui, è un giocatore che sta facendo bene. Ora c'è la sosta e proveremo a far mettere tutti in condizione per il rush finale".