Monza | Nesta risponde alle critiche: "Non me ne frega niente"

Nella giornata di ieri il Monza ha perso l'amichevole contro il Palermo di mister Dionisi giocata nel ritiro brianzolo di Ponte di Legno. Al termine della sfida, il nuovo allenatore di Pessina e compagni, Alessandro Nesta, si è soffermato ai microfoni di SportItalia parlando delle critiche per la sua inesperienza in Serie A arrivate da parte di alcuni tifosi. Già prima della sfida l'ad Adriano Galliani aveva fortemente difeso la sua scelta di puntare sull'ex difensore:

"Partiamo dall'inizio, ovvero dal fatto che non me ne frega niente di questo scetticismo attorno al mio nome. Tutti hanno fatto una prima volta in Serie A, nessuno ci è nato in Serie A. Perciò non me ne frega nulla. L'ho sentito e risentito, ma ripeto che non mi interessa. Io parto da questo principio molto importante", le parole di mister Nesta che si è così tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei suoi detrattori.

