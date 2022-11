Monza, Sensi lascia il campo in lacrime: Lazio a rischio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Un altro infortunio per Stefano Sensi. Il centrocampista del Monza infatti è stato costretto a lasciare il terreno di gioco durante la gara contro il Verona a causa di un problema alla caviglia. Il calciatore, in lacrime, è stato aiutato dallo staff medico a lasciare il rettangolo verde. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni ma è a forte rischio per la gara di giovedì contro la Lazio.