Morte Guerini, Condò: “Te lo dico adesso quanto eri bravo Daniel”

Paolo Condò, giornalista e opinionista di Sky Sport ha dato il suo ultimo saluto su Twitter a Daniel Guerini, il classe 2002 della Lazio primavera che ha perso la vita ieri sera in un incidente automobilistico. Queste le parole di Condò per il ragazzo salito in cielo troppo presto: "Non conta più niente, ma lo dico lo stesso. Secondo chi ne sa, Daniel Guerini era un talento vero, cristallino. E visto che non te lo potrò più riconoscere dopo una bella partita in Serie A, te lo dico adesso quanto eri bravo Daniel. Condoglianze alla tua famiglia e alla Lazio".