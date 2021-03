Morte Guerini, i messaggi di cordoglio degli altri club

La notizia della scomparsa di Daniel Guerini ha sconvolto il mondo del calcio. I club di Serie A e B si stanno stringendo intorno alla famiglia e alla Lazio per la perdita del giovane ragazzo. Dal Torino, sua ex squadra, al Pisa, passando per il Verona, la Fiorentina e l'Empoli. Ecco i loro messaggi.



Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Daniel Guerini, giovane calciatore della Lazio. Riposa in pace. — Pisa Sporting Club (@PisaSC) March 24, 2021

Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio e sentita vicinanza a @OfficialSSLazio per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera biancoceleste. #HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 24, 2021

