Morte Guerini, il cordoglio dell’AIC: “Ci uniamo al dolore”

Anche l'Associazione Assocalciatori si è unita al ricordo e al cordoglio per Daniel Guerini, il giovane talento della primavera della Lazio che si è spento ieri dopo un incidente automobilistico nei pressi di Via Palmiro Togliatti. Di seguito il messaggio pubblicato sui social dal'AIC: "Ci uniamo al dolore per la scomparsa del giovane calciatore Daniel Guerini. Un abbraccio alla sua famiglia. RIP Daniel".

