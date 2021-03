Morte Guerini, il toccante messaggio di Cesaroni: “Sono senza parole amico mio” - FOTO

"Incredibile come la vita sia così crudele è ingiusta. Sono senza parole amico mio. Insegna lassù cosa sapevi fare meglio, giocare a calcio. Riposa in pace Guero. Sarai sempre nel nostro cuore e soprattutto sarai sempre il più cazzuto di tutti". Questo il toccante messaggio pubblicato sui social da Nicolò Cesaroni, compagno di squadra di Daniel Guerini nella Lazio Primavera. Con queste parole, Cesaroni ha salutato per l'ultimo volta il suo caro amico che questa sera si è spento dopo un incidente stradale a Roma.