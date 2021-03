Morte Guerini, l'ex Primavera Folorunsho: "Gli stessi colori e lo stesso sogno" - FOTO

Michael Folorunsho, ex Lazio Primavera, si è aggiunto a tutti coloro che stanno esprimendo il proprio cordoglio per la morte di Daniel Guerini. L'attuale calciatore della Reggina ha pubblicato un'immagine che lo ritrae insieme al talento classe 2002, per poi aggiungere: "Con gli stessi colori nel cuore e lo stesso sogno da raggiungere. Continua a palleggiare tra gli angeli ciao gue. Quasi me scordavo sempre forza Lazio amico mio".

Italia - Irlanda del Nord, gli ultimi gol azzurri nei precedenti: c’è un ex Lazio

Lazio, non si perde tempo: allenamento personalizzato per Hoedt a Formello - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE