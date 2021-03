Morte Guerini, la Procura di Roma indaga per omicidio stradale

La Procura di Roma avrebbe aperto un'indagine per omicidio stradale, per la vicenda legata alla scomparsa di Daniel Guerini. Al vaglio ci sarebbe la posizione del 67enne che era alla guida dell'altra auto rimasta coinvolta nello schianto, una Mercedes Classe A. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Casilino hanno svolo i rilievi scientifici dell'incidente starebbero raccogliendo tutte le informazioni da fornire per le indagini. Inoltre, non appena sarà possibile gli inquirenti ascolteranno i due amici diciottenni di Daniel, uno dei quali si trova peerò attualmente in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire, e i due veicoli coinvolti sono stati sequestrati.